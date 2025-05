Giardini Pattani sotto cura Ora si pensa al recupero

Il giardino Piera Pattani, chiuso dopo un incidente, torna sotto i riflettori con lavori di messa in sicurezza che segnano l’inizio di una nuova vita per questo spazio verde. In un'epoca in cui il benessere psicofisico passa anche dalla natura, la cura dei giardini è più che mai attuale. La potatura e il recupero delle piante non sono solo manutenzione, ma un atto di amore verso il nostro patrimonio botanico. Riscopriamo insieme la bellezza del verde cittadino!

Sono cominciati giovedì scorso, i lavori di messa in sicurezza del giardino Piera Pattani, chiuso a seguito della caduta di un albero nel mese di aprile. Si comincerà dai lavori di potatura degli alberi per la riduzione delle chiome e l'eliminazione di rami secchi, quindi si procederà con le tomografie "al piede" delle due piante più alte del giardino, un olmo e una quercia che superano i 25 metri. La tomografia è un metodo di analisi che valuta la stabilità degli alberi. In caso l'esame rivelasse qualche problema si proseguirà con ulteriori analisi. Seguiranno gli interventi di ripristino della pavimentazione e della recinzione danneggiate dalla caduta dell'albero.

