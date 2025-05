Giannasi e Airc Premio speciale alla ricercatrice

Un riconoscimento che brilla di speranza! Recentemente, la dottoressa Roberta Cacciatore ha ricevuto il premio speciale AIRC, un sostegno fondamentale nella lotta contro il cancro. In un momento in cui la ricerca scientifica è più che mai cruciale, questo gesto sottolinea l'importanza di investire nei giovani talenti. La scienza avanza, e ogni piccolo passo può fare la differenza nella vita di molti. Scopri come il futuro della medicina si scrive oggi!

È stato consegnato nei giorni scorsi in piazza Bruno Buozzi da Dorando Giannasi e Daniele Finocchiaro (Consigliere Delegato Fondazione Airc) alla dottoressa Roberta Cacciatore, ricercatrice dell’Istituto Europeo di Oncologia, l’assegno simbolico per il finanziamento di un anno della borsa di studio AIRC Italy Pre-Doc grazie alla quale la giovane scienziata potrà portare avanti il proprio progetto per approfondire i meccanismi di regolazione della proteina p53 nella proliferazione dei tumori. Da diciotto anni Giannasi sostiene con continuità le ricercatrici e i ricercatori AIRC organizzando un evento annuale di raccolta fondi che coinvolge per un’intera giornata il personale e la clientela dello storico chiosco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giannasi e Airc. Premio speciale alla ricercatrice

