Gianmarco Steri sceglie in prime time | il finale di Uomini e Donne conquista Canale 5

Gianmarco Steri ha sorpreso tutti con la sua scelta a Uomini e Donne, traslocando il programma dalla consueta fascia pomeridiana alla prima serata di Canale 5. Un’innovazione voluta da Maria De Filippi per dare un finale emozionante alla stagione. Questa mossa non solo reinventa il format, ma riflette anche la crescente richiesta di contenuti serali più freschi. Chi sarà il prossimo a seguire le sue orme? La curiosità cresce!

Il 30 maggio 2025, Uomini e Donne è uscito dal tradizionale pomeriggio e ha occupato la prima serata di Canale 5 con uno speciale dedicato alla scelta del tronista Gianmarco Steri. L’esperimento – voluto da Maria De Filippi per chiudere in grande stile la stagione – ha trasformato la consueta dinamica del dating show in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Gianmarco Steri sceglie in prime time: il finale di Uomini e Donne conquista Canale 5

Uomini e Donne, Gianmarco Steri al centro delle critiche: ha preso in giro Nadia Di Diodato?

Nel recente scandalo di "Uomini e Donne", Gianmarco Steri si trova al centro delle polemiche per aver preso in giro Nadia Di Diodato.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri sceglie Cristina Ferrara: ecco le sue prime parole

Scrive msn.com: Venerdì 30 maggio, in una puntata speciale di Uomini e donne in prima serata su Canale 5, si è concluso il trono di Gianmarco Steri. Un finale attesissimo e ricco di emozione, che ha visto il giovane ...

Gianmarco Steri sceglie Cristina Ferrara, chiudendosi il trono a "Uomini e Donne"

Lo riporta informazione.it: La lunga attesa per i telespettatori di Uomini e Donne si è conclusa ieri sera, venerdì 30 maggio, quando Gianmarco Steri, il tronista romano di 28 anni, ha comunicato la sua decisione durante la punt ...

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, prime parole dopo scelta a Uomini e Donne/ Come procede: stanno insieme

Da ilsussidiario.net: Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara e le prime parole dopo la scelta, come procede: beccati insieme a Salerno ...