Gian Piero Gasperini lascia l’Atalanta dopo 9 anni | ora è pronto per la Roma

Un'era si chiude e una nuova avventura inizia. Gian Piero Gasperini, dopo nove anni di successi con l'Atalanta, si prepara a guidare la Roma, in un momento cruciale per il calcio italiano. Con lui, i giallorossi sperano di risollevare le sorti in un panorama calcistico sempre più competitivo. Curiosi di scoprire come il "Gasp" trasformerà la squadra? Il futuro è qui, pronto a riscrivere la storia!

Gian Piero Gasperini saluta ufficialmente l’Atalanta dopo nove stagioni memorabili alla guida del club bergamasco. Con una lunga lettera pubblicata su L’Eco di Bergamo, l’ormai ex allenatore nerazzurro ha annunciato la sua decisione di concludere l’esperienza a Bergamo e di accettare una nuova sfida: diventare il prossimo allenatore della AS Roma. L’addio di Gasperini all’Atalanta: “È il momento di chiudere questa meravigliosa storia”. “Solo nelle ultime ore ho deciso davvero di mettere la parola fine a questa meravigliosa storia lunga nove anni. Ma non parliamo di addio: chiudo la mia esperienza da allenatore dell’Atalanta, ma tutto il resto rimarrà immutato”, ha scritto Gasperini. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Gian Piero Gasperini lascia l’Atalanta dopo 9 anni: ora è pronto per la Roma

Lotta salvezza, Gian Piero Ventura: «Tanto equilibrio, poca qualità. Adesso la differenza la fa una cosa. L’Empoli non ha pressioni e domenica ha una grande occasione»

Gian Piero Ventura, ex allenatore e Ct della Nazionale, analizza la lotta salvezza in Serie A evidenziando l'equilibrio tra le squadre e la mancanza di qualità.

