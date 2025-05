Giambattista Parascandolo il matematico italiano di OpenAI che insegna alle macchine a ragionare

Giambattista Parascandolo, il giovane matematico romano di 33 anni, sta scrivendo la storia dell'intelligenza artificiale. Primo italiano in OpenAI, sta sviluppando il modello O3, un passo verso macchine sempre più intelligenti. Questo non è solo un traguardo personale, ma segna l'ingresso dell'Italia nel cuore della rivoluzione tecnologica globale. La prossima frontiera del pensiero umano potrebbe essere nelle mani di chi, come Parascandolo, osa innovare. Scopri come il futuro sta prendendo forma!

Romano, 33 anni, è il primo italiano a entrare nell'azienda americana che ha rivoluzionato l'intelligenza artificiale e ora sta lavorando al modello o3.

