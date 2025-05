Giallo risolto | Gasperini ha scelto la Roma ora la sfida è con la Curva

Giallo risolto! Gian Piero Gasperini è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, segnando l’inizio di una nuova era. La sfida non sarà solo sul campo, ma anche con una curva che chiede passione e risultati. In un calcio dove le scelte strategiche possono fare la differenza, Gasperini ha il compito di riportare entusiasmo tra i tifosi. Sarà interessante vedere come trasformerà la squadra e le aspettative della piazza!

Sono state giornate da giallo per il futuro della Roma, dense di colpi di scena, incertezze e colpi di scena. Nulla è stato scontato fino all’ultimo istante. Alla fine, però, è arrivata la tanto attesa conferma: Gian Piero Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma. Una decisione che sembrava imminente da giorni, ma che ha vissuto una svolta inaspettata nella giornata di ieri, quando – a seguito di un primo incontro tra l’allenatore piemontese e la famiglia Friedkin – la Juventus ha tentato l’inserimento in extremis, provando a soffiare il tecnico alla Roma. La proposta dei bianconeri, ha avuto un peso emotivo non indifferente per Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Giallo risolto: Gasperini ha scelto la Roma, ora la sfida è con la Curva

Gasperini-Roma, il matrimonio si avvicina ma resta l’ombra del “codice giallo”

Gian Piero Gasperini è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore della Roma, con trattative avanzate e un accordo atteso entro fine maggio.

Cerca Video su questo argomento: Giallo Risolto Gasperini Ha Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il “codice giallo” di N’Dicka e non solo: il rapporto comunicativo tra Gasperini e la Roma; Gasperini e Roma: sorpresa Atalanta nella sfida di Serie A. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il “codice giallo” di N’Dicka e non solo: il rapporto comunicativo tra Gasperini e la Roma

Segnala msn.com: ROMA GASPERINI – Alla fine sarà una Roma a tutto Gasp? Di sicuro, il club giallorosso ha deciso di premere sull’acceleratore. Nella Capitale si attende ormai da diversi mesi, probabilmente da novembre ...

Gasperini: "Roma? Nostre partite rinviate per motivi seri, non per un codice giallo"

Si legge su corrieredellosport.it: Gasperini e l'Atalanta festeggiano tre punti in rimonta dopo lo scontro con la Salernitana. In conferenza stampa il tecnico della Dea ha parlato del ... non era un codice giallo.

Gasperini apre alla Roma: "Chi non vorrebbe allenarla?"

Da romatoday.it: Così Gasperini ha parlato, al ritiro del premio Bearzot ... l’interruzione per quello che lui ritenne “un codice giallo”.