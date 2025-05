Già 73 milioni di anni fa gli uccelli volavano nell’Artico sopra i dinosauri

Immaginate un Artico vibrante di vita, 73 milioni di anni fa, dove gli uccelli solcavano i cieli sopra i dinosauri. Un team di paleontologi ha scoperto oltre 50 fossili di questi avventurieri alati in Alaska, offrendo una finestra su un'epoca affascinante. Questo ritrovamento non solo arricchisce la nostra conoscenza della storia evolutiva, ma ci invita a riflettere su come il nostro pianeta si sia trasformato nel tempo.

L'Artico, oggi patria di orsi polari e foche, era 73 milioni di anni fa un habitat ben diverso: c'erano i dinosauri, ma anche numerosi uccelli. Le prove arrivano da un team di paleontologi che ha annunciato il ritrovamento di oltre 50 fossili di volatili nella formazione geologica di Prince Creek, in Alaska: si tratta della più antica testimonianza di nidificazione aviaria in regioni polari, risalente al tardo Cretaceo, ben 25 milioni di anni prima di quanto si supponeva sulla base dei precedenti ritrovamenti. Una caccia all'oro paleontologica. Grazie a meticolose tecniche da cacciatori d'oro, come il lavaggio e la setacciatura di sedimenti sabbiosi per isolare anche minuscoli frammenti ossei, sono stati portati alla luce resti fossili estremamente fragili, alcuni dei quali non superano i 2 millimetri.

