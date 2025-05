Germania ultraleggero si schianta su una casa | due morti

Un tragico incidente ha scosso la Germania: un aereo ultraleggero si è schiantato contro una casa vicino a Düsseldorf, causando la morte della pilota e di un'innocente residente. Questo evento mette in luce l'importanza della sicurezza nell'aviazione leggera. Con l'aumento della popolarità dei voli privati, è cruciale riflettere sui rischi legati a questa pratica. Non dimentichiamo che ogni volo porta con sé non solo avventure, ma anche responsabilità.

(Adnkronos) – Un aereo ultraleggero si è schiantato oggi, 31 maggio, contro la terrazza di un edificio residenziale vicino alla città tedesca di Düsseldorf. Morti nell'impatto la pilota del velivolo e la proprietaria dell'edificio colpito. Mancavano solo circa 4 chilometri al piccolo aeroporto regionale di Mönchengladbach quando la pilota ha riferito alla torre di controllo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

