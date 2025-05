Germania | Merz in Usa settimana prossima incontrerà Trump

Friedrich Merz, il nuovo cancelliere tedesco, è pronto a sbarcare negli Stati Uniti per un incontro cruciale con Donald Trump. Questo evento segna non solo l’inizio di una nuova era nel dialogo tra Germania e USA, ma anche un momento fondamentale per le relazioni transatlantiche. In un periodo di tensioni geopolitiche, la chiave sarà capire come i due leader affronteranno temi scottanti come economia e sicurezza. Un incontro che promette scintille!

Milano, 31 mag. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si recherà negli Stati Uniti la prossima settimana e giovedì 5 giugno incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca per un colloquio. Si tratta della visita inaugurale per Merz e del primo incontro personale tra i due leader. L’ufficio stampa del cancelliere fa sapere che al centro dei colloqui ci saranno le relazioni tra i due Paesi e temi internazionali quali l’aggressione russa contro l’Ucraina, la situazione in Medio Oriente e la politica commerciale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania: Merz in Usa settimana prossima, incontrerà Trump

