Georgia Presidente attacca la UE | ‘minacciata l’integrità del nostro Paese’

In un momento in cui le tensioni geopolitiche riscrivevano le alleanze, il presidente georgiano Mikheil Kavelashvili si scaglia contro l’UE, accusandola di minacciare l'integrità della Georgia. La sua denuncia mette in luce un tema cruciale: il delicatezza dei rapporti tra paesi candidati e potenze occidentali. Riflessioni su come la Georgia possa rivendicare un ruolo autonomo nel nuovo ordine mondiale potrebbero rivelarsi decisivi per il futuro del Caucaso.

Il presidente georgiano Mikheil Kavelashvili ha dichiarato in un’intervista al quotidiano spagnolo El Mundi, che, dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, l’Occidente ha esercitato pressioni sul suo Paese affinché intervenisse in quanto stava accadendo. E che secondo lui, la Georgia è trattata ingiustamente dall’UE. “Poiché la Georgia è candidata a entrare nella Ue, questo fatto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Georgia, Presidente attacca la UE: ‘minacciata l’integrità del nostro Paese’

