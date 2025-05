Genovesi Rai Kids | Vogliamo il ritorno della gloriosa tv dei ragazzi Tutti i premi di Cartoons on the Bay

Il nuovo corso di Rai Kids, sotto la guida di Roberto Genovesi, segna un momento cruciale per l'animazione italiana. Durante Cartoons on the Bay, il direttore ha promesso una “discontinuità ” che fa ben sperare per i nostalgici della tv dei ragazzi. Questo rilancio si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento dei contenuti per le nuove generazioni. Gli appassionati non possono che applaudire: il sogno di un'era d'oro potrebbe tornare!

Pescara, 31 maggio 2025 – Sul palco di Cartoons on the Bay (il festival organizzato dalla Rai a Pescara),il neo direttore di Rai Kids Roberto Genovesi si presenta al settore dell’animazione con un discorso molto diretto, in cui la parola chiave è “discontinuità ”. Con l’annuncio di un lavoro per “il ritorno della gloriosa tv dei ragazzi”, cercando di “aggredire” anche il target degli adolescenti e pre-adolescenti”, oltre a quelli dei piĂą piccoli. Genovesi, direttore di Cartoons on the Bay dal 2009, abbandona questo incarico per il nuovo compito di direttore di Rai Kids. Il direttore sottolinea la debolezza dello “storytelling” (l’arte della narrazione) delle produzioni italiane, mentre il punto di forza è quello visuale, dell’immagine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Genovesi, Rai Kids: “Vogliamo il ritorno della gloriosa tv dei ragazzi”. Tutti i premi di Cartoons on the Bay

