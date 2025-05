Genova rubavano i bagagli ai turisti che salivano sui Flixbus 5 denunciati e 23 trolley recuperati

A Genova, una banda di cinque ladri è stata smascherata mentre rubava bagagli ai turisti in partenza con i FlixBus. La polizia ha recuperato ben 23 trolley, evidenziando un fenomeno sempre più preoccupante: la criminalità legata al turismo. Questo episodio ci ricorda l'importanza di tenere alta la guardia e proteggere i propri beni, soprattutto in un periodo di ripresa turistica. La sicurezza non deve mai passare in secondo piano!

La polizia locale ha individuato e perquisito una casa in Valpolcevera: veniva utilizzata dalla banda per ricettare la merce sottratta ai passeggeri Una gang specializzata nei furti a bordo dei bus dell’Amt e nella sottrazione dei bagagli dei turisti dei FlixBus è stata individuata dal repart. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, rubavano i bagagli ai turisti che salivano sui Flixbus, 5 denunciati e 23 trolley recuperati

