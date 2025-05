Genitori sotto pressione | l’Italia guida la classifica europea dell’ansia genitoriale

L'ansia genitoriale in Italia raggiunge livelli da record, con quasi l'80% dei genitori preoccupati per il futuro dei propri figli. Questo fenomeno non è isolato, ma si inserisce in un contesto europeo più ampio, dove la pressione sociale e le sfide economiche amplificano le paure. È cruciale riflettere su come questa ansia possa influenzare le dinamiche familiari e il benessere dei più piccoli. Cosa possiamo fare per trasformare questa preoccupazione in proattività?

Nel panorama europeo della genitorialità contemporanea, l'Italia si distingue per un primato poco invidiabile: quasi otto genitori su dieci vivono con l'ansia costante per il futuro dei propri figli. La ricerca "Parents" condotta da Eumetra in tre nazioni europee – Italia, Germania e Regno Unito – dipinge un quadro allarmante della condizione genitoriale nel nostro Paese, dove il 79% dei genitori si dichiara preoccupato, contro il 64% britannico e il 62% tedesco. Le cifre raccontano di una genitorialità vissuta come una battaglia quotidiana, dove le madri portano il peso maggiore di questo fardello emotivo.

