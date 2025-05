Genesio Juventus Corriere spunta ora l’allenatore del Lille | è un’idea del futuro dg Comolli Tutti i dettagli

La Juventus guarda al futuro con audacia e innovazione. Tra i candidati per la panchina spunta l'allenatore del Lille, Genesio, una scelta che riflette il nuovo corso voluto dal futuro dg Comolli. L'idea di puntare su un tecnico emergente si inserisce nel trend delle squadre europee che investono su giovani talenti. Riusciranno i bianconeri a ripartire con una ventata di freschezza? Scopri tutti i dettagli!

Genesio Juventus (Corriere dello Sport), spunta ora l’allenatore del Lille tra i candidati per la panchina: è un’idea del futuro dg Comolli. Tutti i dettagli. C’è un nuovo nome per la panchina della Juventus che verrà: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola i bianconeri avrebbero messo nel mirino Bruno Genesio, attuale allenatore del Lille. L’idea sarebbe del futuro dg Comolli, che verrà annunciato dal club non appena sarà ufficiale l’addio di Giuntoli. È un’opzione da tenere in forte considerazione, sullo sfondo anche Pioli e Mancini. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com