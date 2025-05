Gemini Live si espande | fotocamera e condivisione schermo ora disponibili per tutti

Gemini Live si evolve e porta la comunicazione a un livello superiore! Con l'introduzione della fotocamera e della condivisione dello schermo per tutti gli utenti, la piattaforma si allinea al crescente trend delle interazioni digitali più coinvolgenti. Immaginate le possibilità: riunioni virtuali, eventi dal vivo e collaborazioni creative, tutto a portata di click. Non perdere l'occasione di esplorare queste nuove funzionalità e trasformare la tua esperienza online!

Le funzionalità di fotocamera e condivisione dello schermo all'interno di Gemini Live sono ora ufficialmente disponibili per tutti gli utenti

Gemini Live con condivisione schermo e video è in rollout per tutti gli utenti standard

Google ha avviato ufficialmente il rollout globale di Gemini Live, includendo condivisione schermo e video, anche per gli utenti standard.

