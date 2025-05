Gelateria dei Combattenti Panpepato e ricciarelli Da oltre cento anni i sapori del territorio

Nel cuore di San Gimignano, il Bar Gelateria dei Combattenti celebra oltre un secolo di sapori autentici. Fondato nel 1924, questo storico locale custodisce gelati artigianali che raccontano la tradizione locale, come il panpepato e i ricciarelli. In un'epoca in cui il cibo è sempre più globalizzato, riscoprire le radici del territorio è un viaggio da non perdere. Ogni cucchiaino è un assaggio di storia!

Bar Gelateria dei Combattenti: un secolo di gusto e tradizione a San Gimignano. Nel cuore di San Gimignano, all’ingresso della storica Porta San Giovanni, si trova uno dei locali più caratteristici e longevi del territorio valdelsano: il Bar Gelateria dei Combattenti. Fondato nel 1924 da Antonio Manzi e da sua moglie Cesarina. Oggi a guidarlo sono le sorelle Brunella e Claudia Corsi, ovvero le figlie di Tina, che ha guidato il locale dagli anni 50 in poi,ovvero le nipoti di Antonio Manzi detto Tono del bar. Una tradizione che si sta tramandando di generazione in generazione,infatti adesso anche i figli di Brunella lavorano nel locale e nell’annessa enoteca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gelateria dei Combattenti. Panpepato e ricciarelli. Da oltre cento anni i sapori del territorio

Da lanazione.it: Attività fondata da Antonio Manzi e dalla moglie Cesarina a Porta San Giovanni. Non è solo un bar, ma un piccolo museo del gusto e della memoria.