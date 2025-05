Gaza Trump | I negoziati? Hamas è in un bel guaio e vuole uscirne

Donald Trump, tornato dal Pennsylvania, ha fatto il punto su un tema scottante: la crisi a Gaza. Nonostante i nuovi dazi sull'acciaio stiano facendo discutere, il vero nodo è la proposta di cessate il fuoco. In un contesto geopolitico sempre più complesso, l'attenzione si concentra sulla diplomazia americana. Come riuscirà Trump a navigare tra le pressioni interne e le tensioni internazionali? Un equilibrio delicato che potrebbe rivelarsi decisivo.

Al suo ritorno a Washington dal viaggio in Pennsylvania, Donald Trump ha parlato con i giornalisti presenti dell’incontro con i lavoratori delle acciaierie e della soddisfazione per i nuovi dazi introdotti. Alla domanda dei cronisti sulla proposta statunitense di un cessate il fuoco temporaneo nella Striscia di Gaza, il presidente Donald Trump non ha usato giri di parole a proposito di Hamas. “Sono in un gran casino. Penso che vogliano uscirne”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Trump: “I negoziati? Hamas è in un bel guaio e vuole uscirne”

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza

Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Cerca Video su questo argomento: Gaza Trump Negoziati Hamas Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gaza, da Netanyahu ok a proposta Usa. Hamas: «Non ci soddisfa»; Fonti da Gaza: Hamas accetta proposta accordo tregua. Inviato Usa smentisce - Procuratrice, nomina nuovo capo dello Shin Bet non valida; Medio Oriente, ok da Israele a proposta di tregua Usa. Witkoff: Hamas accetti; Ucraina e Gaza: Putin spinge Trump, Ue contro Israele. 🔗Cosa riportano altre fonti

trump sulla situazione a gaza: “hamas è in un bel guaio e cerca una via d’uscita”

Scrive gaeta.it: Donald Trump, tornato a Washington dalla Pennsylvania, commenta i dazi sulle acciaierie e la crisi nella Striscia di Gaza, definendo Hamas in difficoltà mentre gli Stati Uniti spingono per un cessate ...

Gaza, Trump: "I negoziati? Hamas è in un bel guaio e vuole uscirne"

Come scrive stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) Al suo ritorno a Washington dal viaggio in Pennsylvania, Donald Trump ha parlato con i giornalisti presenti dell'incontro con i ...

Negoziati in stallo dopo che Hamas ha respinto l'ultima proposta statunitense per una tregua a Gaza

Lo riporta informazione.it: Il conflitto in Medio Oriente. Negoziati in stallo dopo che Hamas ha respinto l'ultima proposta statunitense per una tregua a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. Il ministro israeliano per la sicure ...