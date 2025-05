Gaza Tajani | Nessuno come noi ha salvato bambini palestinesi Italia è il Paese che ha fatto di più

Il Ministro Tajani alza la voce e sottolinea un impegno che spesso viene dimenticato: l'Italia è in prima linea nel salvare i bambini palestinesi. In un contesto di crescente polarizzazione, il richiamo alla pace diventa fondamentale. È un momento cruciale per riflettere su come le parole possano costruire ponti o erigere muri. La vera sfida? Promuovere l'umanità in mezzo al conflitto, al di là delle fazioni politiche.

(Adnkronos) – "Sono davvero indignato quando ascolto toni e parole violente, anche in Parlamento, accusandoci di avere le mani lorde di sangue, solo per trovare compattezza nella sinistra, ma i cattivi maestri rischiano di fomentare odio, non di costruire pace. Nessuno come noi ha salvato bambini palestinesi. L'Italia è il Paese che ha fatto di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gaza, Tajani “Rassicurazioni da Sa’ar per far entrare aiuti italiani”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto assicurazioni dal ministro israeliano sulla possibilità di far entrare gli aiuti italiani a Gaza, inclusi strumenti forniti tramite Food for Gaza.

Cerca Video su questo argomento: Gaza Tajani Ha Salvato Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Gaza, bambino palestinese accoglie Tajani con un Grazie Italia all'ospedale di Bergamo; Gaza, Tajani: Io Ponzio Pilato? Conta ciò che dicono palestinesi di noi; Gaza, Tajani: “L’Italia continua a lavorare in prima linea per la pace”; Gaza, Tajani: “Io Ponzio Pilato? Conta ciò che dicono palestinesi di noi”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gaza, Tajani: "Nessuno come noi ha salvato bambini palestinesi. Italia è il Paese che ha fatto di più"

Come scrive msn.com: (Adnkronos) - "Sono davvero indignato quando ascolto toni e parole violente, anche in Parlamento, accusandoci di avere le mani lorde di sangue, solo per trovare compattezza nella sinistra, ma i cattiv ...

Tajani e l'attacco ai cattivi maestri a sinistra

Segnala msn.com: Il vicepremier Antonio Tajani, intervenendo al Congresso nazionale dei giovani azzurri, critica le opposizioni per le loro posizioni su Gaza ...

L’unico sopravvissuto di una strage a Gaza: l’Italia pronta ad accogliere Adam, il bambino salvato dalle bombe

Come scrive informazione.it: Mentre le forze israeliane continuano a diffondere volantini che ordinano l’evacuazione di Khan Yunis, definendola “zona di combattimento pericolosa”, una storia drammatica emerge dalla Striscia di Ga ...