Gaza Tajani | Il piccolo Adam verrà in Italia forse sarà operato l’11 giugno

In un contesto segnato dalla crisi umanitaria a Gaza, l'Italia si trova su un crinale delicato: da un lato, continua a fornire armamenti a Israele; dall'altro, si propone come rifugio per i giovani sopravvissuti. La storia di Adam, il piccolo che potrebbe arrivare per una operazione, è solo uno dei tanti volti di una realtà complessa. Una contraddizione che invita a riflettere sull'importanza di un impegno autentico per la pace e la solidarietà.

L’Italia continua a vendere armamenti a Israele nonostante i massacri di Gaza e poi offre cure ai bambini che sopravvivono ai bombardamenti. “La mamma di Adam ha deciso di farlo venire in Italia, verrà appena possibile, appena risolti i problemi di autorizzazione, accompagnato dalla zia e da altri 4 bambini, i figli della zia”, ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del congresso di Forza Italia giovani parlando dell’unico figlio rimasto in vita della pediatra palestinese che ne ha persi altri 9 in un raid delle Israel Defense Forces. “Appena possibile – ha aggiunto – partirà anche il marito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Tajani: “Il piccolo Adam verrà in Italia, forse sarà operato l’11 giugno”

Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza

Un gesto di umanità che si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e la crisi in Medio Oriente.

