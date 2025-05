Gaza Tajani contro le opposizioni che chiedono di pressare Israele | Cattivi maestri che fomentano l’odio

In un momento in cui l'Europa si schiera per la pace, il Ministro Tajani alza la voce contro le opposizioni italiane che chiedono una linea più dura su Israele. "Cattivi maestri" è il suo monito: chi critica il governo alimenta solo l'odio. Ma in un contesto globale dove le tensioni crescono, è fondamentale interrogarsi sul ruolo dell'Italia. La scelta di mantenere una posizione neutrale potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio.

Chi attacca il governo su Gaza fa propaganda e fomenta solo l’odio. Il governo italiano sente crescere la pressione delle opposizioni e dell’opinione pubblica per la sua inazione sulla guerra in Medio Oriente e per la decisione di non esercitare alcuna pressione sull’esecutivo d’ Israele, a differenza di molti altri Paesi europei, Germania compresa. A mettere la faccia sposando la linea dell’esecutivo è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che come fatto nel corso dell’ultima informativa in Parlamento ha ribadito quale sia la linea del governo Meloni: no ai boicottaggi, no agli embarghi, no alle sanzioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Tajani contro le opposizioni che chiedono di pressare Israele: “Cattivi maestri che fomentano l’odio”

Gaza, riarmo, sanità, sviluppo: nuovo match Meloni-opposizioni in Parlamento

Il question time di domani alla Camera rappresenta un confronto cruciale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le forze di opposizione.

