Gaza Tajani attacca | L’opposizione utilizza le vittime palestinesi per fare propaganda

Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri, lancia un affondo all’opposizione, accusandola di strumentalizzare le vittime palestinesi per propaganda politica. Un'osservazione che si inserisce in un contesto globale sempre più polarizzato, dove la crisi di Gaza amplifica le divisioni interne. La questione palestinese è diventata un terreno di scontro anche in Italia: come il dibattito politico si evolve tra emozioni e posizioni strategiche? Scopri di più su questo tema cruciale!

“Non mi pare che l’opposizione cerchi di trovare un’unità. Non avendo una visione comune della politica e della società fa solo cose contro”. Lo ha dichiarato Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri, a margine del Congresso dei giovani di forza Italia nel quale è atteso l’arrivo di Fedez. “Allora utilizza le vittime palestinesi per fare propaganda, utilizza il decreto sicurezza.”, aggiunge. “L’opposizione che vuole? Meno sicurezza? – continua Tajani – vuole sostenere quelli che distruggono le vetrine? Noi dobbiamo avere il coraggio e la forza di fermare la delinquenza “. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Tajani attacca: “L’opposizione utilizza le vittime palestinesi per fare propaganda”

Gaza, Tajani “Rassicurazioni da Sa’ar per far entrare aiuti italiani”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto assicurazioni dal ministro israeliano sulla possibilità di far entrare gli aiuti italiani a Gaza, inclusi strumenti forniti tramite Food for Gaza.

