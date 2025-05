Gaza senza medicine cibo e acqua potabile | l’Oms e il rischio pandemia

La Striscia di Gaza affronta una crisi senza precedenti: mancanza di medicine, cibo e acqua potabile. L'OMS lancia un allerta su un possibile rischio pandemico che potrebbe amplificare la già grave situazione. Questa emergenza ci ricorda quanto sia fragile la salute globale in tempi di conflitto. La comunità internazionale non può rimanere in silenzio; ogni azione conta per salvare vite umane. È tempo di agire!

Negli ultimi tempi la drammatica situazione in corso nella Striscia di Gaza da ormai oltre un anno è entrata al centro del dibattito non solo in Italia, ma a livello internazionale: l’intera popolazione di Gaza, composta da circa 2,1 milioni di persone, oltre agli attacchi da parte delle forze armate israeliane, è al centro di una crisi umanitaria senza precedenti. La deliberata sospensione degli aiuti umanitari, compresi generi alimentari e soprattutto medicine, attuata dalle autorità israeliane, sta infatti sottoponendo la popolazione palestinese di Gaza a una s empre più grave forma di denutrizione, aumentando anche il rischio di infezioni, la diffusione di malattie e persino la pandemia, considerando le sempre più carente sicurezza anche dal punto di vista igienico-sanitario. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gaza senza medicine, cibo e acqua potabile: l’Oms e il rischio pandemia

Netanyahu conferma operazione senza tregua contro Hamas mentre Unrwa denuncia blocco alimentare a Gaza

In un contesto sempre più teso, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un'intensificazione dell'operazione contro Hamas a Gaza.

Cerca Video su questo argomento: Gaza Senza Medicine Cibo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il cibo e le medicine distribuiti a Gaza sono del tutto insufficienti; Gaza rischia non solo la carestia ma anche la pandemia; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Salviamo Niveen: a 7 mesi operata al cuore e rispedita a Gaza senza cibo né medicine. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gaza 90 giorni senza cibo, assalto al centro Usa

Secondo ilmanifesto.it: Palestina (Internazionale) «Non hanno cibo ed è il solo modo che hanno per sfamare i propri figli». Basta poco alla giornalista palestinese Hind Khoudary per spiegare le immagini che ieri giungevano d ...

Gaza, il viaggio di Hamed: «I miei 50 chilometri a piedi per la farina». Fino a Rafah per portare cibo alla famiglia

Da ilmessaggero.it: Venticinque chilometri all’andata e altri venticinque al ritorno. A piedi è una strada infinita. Un incubo interminabile tra le macerie e la sabbia, la terra arida e il rumore ...

In gabbia per il cibo: “Siamo ormai cavie non più esseri umani”

Secondo repubblica.it: GERUSALEMME – «A Rafah danno il pane!», hanno gridato mille voci insieme. E Abu Saleh si è messo a correre verso sud come tutti gli altri, nonostante un pacemaker al cuore e nonostante in quel momento ...