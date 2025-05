Gaza saccheggiati oltre 100 camion Onu con farina nella zona di Khan Younis

Nel cuore della crisi umanitaria in Gaza, oltre 100 camion del Programma alimentare mondiale sono stati saccheggiati a Khan Younis. Un colpo devastante in un contesto in cui l'ONU denuncia che la regione è "il posto più affamato del mondo". Questo episodio solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza delle forniture alimentari e sulla capacità di aiutare chi ne ha bisogno. La situazione è critica e richiede una risposta urgente!

Più di 100 camion del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite sono stati saccheggiati nella zona di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo scrive il sito Ynet. Ieri un portavoce dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (Ocha) aveva dichiarato che «Gaza è il posto più affamato del mondo» in quanto nella Striscia «il 100 per cento della popolazione è a rischio di fame». Israele, dopo forti pressioni internazionali, ha ripreso a consentire l’ingresso di alcuni aiuti umanitari a Gaza, dopo aver bloccato dall’inizio di 2 marzo l’entrata di cibo, medicine, carburante e altri beni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, saccheggiati oltre 100 camion Onu con farina nella zona di Khan Younis

