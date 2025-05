Gaza nuovi raid israeliani | Almeno 7 morti inclusa una famiglia Media | Saccheggiati 110 camion Onu carichi di farina

In un contesto già drammatico, i nuovi raid israeliani su Gaza hanno causato sette vittime, tra cui un'intera famiglia. La crisi umanitaria si aggrava ulteriormente con il saccheggio di 110 camion dell'ONU carichi di farina. Questo evento sottolinea la fragilità della situazione e la lotta incessante per risorse essenziali. In un mondo che fatica a garantire pace e sicurezza, ogni notizia dal campo di battaglia ricorda quanto sia cruciale una soluzione duratura.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, nuovi raid israeliani: “Almeno 7 morti, inclusa una famiglia”. Media: “Saccheggiati 110 camion Onu carichi di farina”

Gaza: nuovi Raid Israeliani, morti 56 palestinesi a Jabalia

I recenti raid israeliani nella città di Jabalia, a nord di Gaza, hanno causato la morte di almeno 56 palestinesi, secondo quanto riportato da Al Jazeera.

Guerra a Gaza, nuovi raid: uccisi marito, moglie e 3 figli. Trump: “Tregua Hamas-Israele vicina”

Scrive fanpage.it: Non si fermano i raid israeliani su Gaza. Almeno sette palestinesi, fra cui un'intera famiglia, sono rimasti uccisi questa mattina nei bombardamenti che hanno preso di mira soprattutto Gaza City, Khan ...

Guerra a Gaza, Wafa: uccisa intera famiglia. Trump: “Tregua molto vicina”. LIVE

Segnala tg24.sky.it: Hamas non ha ancora risposto alla proposta americana sul cessate il fuoco ma Israele lancia l'ultimatum: “Accettate il piano Witkoff o vi annienteremo”. Intanto è scontro tra lo Stato ebraico e la Fra ...

Gaza, 40 morti nei nuovi raid di Israele. La proposta Usa: 9 ostaggi per 60 giorni di tregua

