Gaza nessuno crede alla pace | l’obiettivo è il controllo

La situazione a Gaza è un campanello d'allarme: la pace sembra un miraggio in un contesto di potere e controllo. La proposta USA, anziché risolvere, rischia di trasformarsi in una semplice pausa strategica. In un momento storico in cui i diritti internazionali vacillano, il futuro dello Stato palestinese è appeso a un filo. È tempo di riflettere su cosa significhi davvero "pace" in questo scenario drammatico.

La proposta Usa non mette fine alla guerra, porta a una pausa tattica. Lo Stato palestinese rischia di sparire, e con esso il diritto internazionale.

In un contesto di instabilità globale, la situazione a Gaza si fa sempre più critica. La recente proposta degli Stati Uniti sembra solo una pausa tattica, non una vera soluzione.

