In un contesto di crescente tensione, Hamas ha presentato una controproposta al piano USA per la tregua nella Striscia di Gaza, prevedendo il rilascio degli ostaggi in cinque fasi. Mentre gli Stati Uniti puntano a una soluzione rapida, questa proposta mette in luce l'importanza di tempi e modalità nel delicato equilibrio della pace. Riuscirà questa strategia a smuovere le acque nel conflitto? La risposta potrebbe cambiare le dinamiche regionali.

La proposta degli Stati Uniti prevedeva invece il ritorno a casa dei rapiti in due fasi entro una settimana dall'inizio della tregua. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, la controproposta di Hamas al piano Usa di tregua: "Rilascio degli ostaggi in 5 fasi"

Hamas propone rilascio ostaggi in cinque fasi durante tregua di 60 giorni

Hamas ha svelato un piano audace: il rilascio degli ostaggi in cinque fasi durante una tregua di 60 giorni.

Hamas risponde a piano Usa con nuovo schema per rilascio ostaggi. Tajani: "Adam verrà in Italia"

Riporta msn.com: Media: controproposta ... tregua no - le ragioni di Hamas Fonti di Hamas hanno riferito al media Al-Sharq Al-Awsat che è stata consegnata la loro risposta ai mediatori rispetto alla proposta per il ...

Hamas chiede modifiche al piano Witkoff: rilascio ostaggi in 5 fasi a garanzia del cessate il fuoco

Scrive huffingtonpost.it: Proposto un nuovo schema, che "mira a raggiungere un cessate il fuoco permanente, un ritiro completo dell'Idf dalla Striscia di Gaza e a ...

Media, 'controproposta di Hamas, rilascio dei rapiti in 5 fasi'

Da ansa.it: Il canale egiziano Al-Rad - ripreso dai media israeliani - riporta che Hamas ha risposto alla proposta dell'inviato Usa Steve Witkoff con uno schema alternativo sulla tempistica del rilascio degli ost ...