Gaza la controproposta di Hamas al piano Usa di tregua | Rilascio degli ostaggi in 5 fasi | L' inviato americano | Risposta inaccettabile

Il conflitto in Medio Oriente continua a infiammarsi, con Hamas che presenta una controproposta al piano di tregua statunitense. La richiesta di rilasciare gli ostaggi in cinque fasi si scontra con l'asse attorno a Israele, che giudica l'offerta come un "rifiuto effettivo". Questo scenario complesso riflette le tensioni globali crescenti e il difficile equilibrio tra pace e sicurezza. Riuscirà la diplomazia a trovare un terreno comune?

Secondo fonti israeliane, il governo dello Stato ebraico starebbe considerando la risposta di Hamas come un "rifiuto effettivo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, la controproposta di Hamas al piano Usa di tregua: "Rilascio degli ostaggi in 5 fasi" | L'inviato americano: "Risposta inaccettabile"

Medioriente: media, Hamas accetta proposta accordo Usa, si attende risposta Israele

Un'accordo preliminare per un cessate il fuoco a Gaza è stato raggiunto tra Hamas e l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, a Doha, in Qatar.

Cerca Video su questo argomento: Gaza Controproposta Hamas Piano Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Israele accetta il piano Usa sulla tregua, Hamas frena; Gaza, Tajani: Adam verrà in Italia, forse operato l'11 giugno; Tregua a Gaza, smentito l'accordo. Israele favorevole, il no di Hamas. Il piano Witkoff e il nodo dei 60 giorni; Katz: “In Cisgiordania costruiremo lo Stato ebraico”. Berlino: “Valutiamo stop alla fornitura di armi a Israele”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gaza, la controproposta di Hamas al piano Usa di tregua: "Rilascio degli ostaggi in 5 fasi"

Riporta msn.com: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 603. Hamas avrebbe accettato la proposta americana sulla tregua, ma con alcune "osservazion ...

Israele news, Media: “Controproposta di Hamas: cambia la tempistica del rilascio ostaggi”. Tel Aviv: “E’ un rifiuto a piano Usa”

Secondo quotidiano.net: Anche oggi raid israeliani nella Striscia, nel quartiere al-Shanti di Gaza City sterminata un’intera famiglia. “A Khan Younis la folla disperata saccheggia 110 camion di farina”. Tel Aviv dice no alla ...

Hamas dice ‘sì’ al piano Usa: “Pronti a rilasciare 10 ostaggi e 18 corpi”; ma detta i tempi

dire.it scrive: Intanto nei raid su Gaza muoiono 60 civili: il ministero della Salute fa salire il bilancio delle vittime a 54.381 dall'inizio della guerra ...