Gaza il viaggio di Hamed | I miei 50 chilometri a piedi per la farina Fino a Rafah per portare cibo alla famiglia

Hamed, simbolo di resistenza, affronta un viaggio di 50 chilometri a piedi per portare cibo alla sua famiglia a Rafah. In un contesto globale sempre più attento all’umanità e alla solidarietà, la sua storia ci ricorda quanto può essere lunga e difficile la lotta per la sopravvivenza. Ogni passo è un grido di speranza che risuona tra le macerie, un invito a non dimenticare chi vive in condizioni estreme.

Venticinque chilometri all?andata e altri venticinque al ritorno. A piedi è una strada infinita. Un incubo interminabile tra le macerie e la sabbia, la terra arida e il rumore sempre. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gaza, il viaggio di Hamed: «I miei 50 chilometri a piedi per la farina». Fino a Rafah per portare cibo alla famiglia

