Oggi si scrive un nuovo capitolo nella complessa realtà della Striscia di Gaza. Hamas risponderà alla proposta di cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti: un momento cruciale per la diplomazia internazionale e per la stabilità della regione. Questo passaggio è emblematico di un trend crescente, in cui le mediazioni globali cercano di placare tensioni storiche. Riuscirà questa iniziativa a portare un barlume di speranza?

Hamas presenterà oggi la sua risposta alla proposta avanzata dall’inviato degli Stati Uniti David Witkoff per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Ne ha dato notizia un alto funzionario del gruppo integralista al media al-Risala. L’alto funzionario ha affermato che il documento è stato elaborato dopo una serie di consultazioni all’interno del movimento in cui sono stati vagliati i dettagli della proposta e le sue possibili conseguenze sul campo e politiche. La fonte ha sottolineato che “la risposta esprimerà la posizione del movimento sull’iniziativa proposta, alla luce delle richieste del popolo palestinese, al fine di fermare il genocidio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Hamas: “Presenteremo oggi risposta a proposta Witkoff”

Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di alcune aree del nord della Striscia di Gaza a seguito di un attacco imminente contro Hamas.

