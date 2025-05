Gaza Hamas non accetta la pace ma la colpa è sempre di Israele

nel difficile crocevia delle trattative, la pace sembra un miraggio sfuggente. La complessità della situazione in Medio Oriente ci ricorda che le strade verso la riconciliazione sono lastricate di sfide storiche e politiche. Un aspetto interessante? La resilienza della società civile, che continua a sperare nel dialogo nonostante le tensioni. In un mondo che brama stabilità, ogni voce conta. Riusciremo a farci ascoltare?

Nel pantano geopolitico del Medio Oriente, la parola "tregua" dovrebbe rappresentare una boccata d'ossigeno da respirare a pieni polmoni. Di fronte alla possibilità di un accordo provvisorio per sospendere il dolore e la violenza e imbastire un dialogo verso soluzioni più durature, non dovrebbero esistere troppi ma. Eppure, quando Hamas si ritrova davanti ad un accordo costruito con sforzo diplomatico, in primis dagli Usa, e accettato da Israele, la prima risposta è sempre no. La proposta americana prevede un cessate il fuoco di 60 giorni, il rilascio progressivo di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, l'ingresso sicuro e monitorato di aiuti umanitari, l'avvio di un percorso politico che possa evitare l'unica altra alternativa possibile: la guerra ad oltranza.

Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza: attacco imminente dopo razzi di Hamas

Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di alcune aree del nord della Striscia di Gaza a seguito di un attacco imminente contro Hamas.

