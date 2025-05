Gaza Hamas accetta la proposta Usa di tregua ma con alcune osservazioni

La situazione a Gaza si fa sempre più drammatica: nonostante la proposta di tregua accettata da Hamas, i raid israeliani continuano a mietere vittime innocenti. Con oltre 60 morti solo nelle ultime 24 ore, l'ombra di un conflitto senza fine si allunga sulla regione. E mentre il ministro Katz annuncia ambiziosi progetti per la Cisgiordania, l'idea di una pace duratura sembra allontanarsi ulteriormente. La comunità internazionale si interroga: è davvero possibile un futuro condiviso?

Raid israeliano sulla Striscia: sette morti inclusa una intera famiglia, nelle ultime 24 ore oltre 60 vittime. Il ministro israeliano Katz: "Costruiremo uno Stato ebraico in Cisgiordania e lo Stato palestinese sarà carta straccia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Hamas accetta la proposta Usa di tregua ma con alcune "osservazioni"

Israele, il ministro Katz: “Costruiremo lo Stato ebraico israeliano in Cisgiordania”

Il ministro israeliano Katz annuncia una svolta storica: "Costruiremo lo stato ebraico in Cisgiordania".

Gaza, Hamas accetta la proposta Usa di tregua ma con alcune "osservazioni"

Si legge su msn.com: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 603. Hamas avrebbe accettato la proposta americana sulla tregua, ma con alcune "osservazion ...

Guerra a Gaza, nuovi raid: uccisi marito, moglie e 3 figli. Trump: “Tregua Hamas-Israele vicina”

fanpage.it scrive: Non si fermano i raid israeliani su Gaza. Almeno sette palestinesi, fra cui un'intera famiglia, sono rimasti uccisi questa mattina nei bombardamenti che hanno preso di mira soprattutto Gaza City, Khan ...

Haaretz: 'Hamas risponderà oggi alla proposta Usa sulla tregua'

Riporta ansa.it: Wafa: 'Sette morti, inclusa un'intera famiglia, in un raid a Gaza'. Israele non coopererà con i ministri arabi in Cisgiordania per un incontro con Abu Mazen (ANSA) ...