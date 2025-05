Gaza evacuato l’ospedale di Al-Awda era l’ultimo funzionante | le immagini nella clinica

La chiusura dell’ospedale Al-Awda segna un drammatico punto di non ritorno per il già fragile sistema sanitario di Gaza, lasciando milioni di persone senza assistenza vitale. Questo evento non è solo una crisi locale, ma un riflesso delle tensioni globali riguardo alla salute e ai diritti umani. Le immagini dalla clinica raccontano storie di sofferenza e resilienza che chiedono attenzione. Come possiamo restare indifferenti di fronte a tale emergenza?

L’ospedale Al-Awda nel nord di Gaza è stato evacuato lo scorso giovedì, secondo quanto riferito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), per motivi di sicurezza. Con la chiusura dell’ospedale Al-Awda, il nord di Gaza è rimasto senza un ospedale funzionante. Gli esperti affermano che il blocco di Israele intorno a Gaza, durato quasi tre mesi e leggermente allentato negli ultimi giorni, ha spinto la popolazione di circa 2 milioni di palestinesi sull’orlo della carestia. Secondo il ministero della Salute di Gaza, negli attacchi di Israele sono morte oltre 54mila persone, per lo più donne e bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, evacuato l’ospedale di Al-Awda, era l’ultimo funzionante: le immagini nella clinica

