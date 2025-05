Gaza continua l’offensiva di Israele nella Striscia

L’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi, mentre la tensione cresce in un contesto globale sempre più polarizzato. Sabato, colonne di fumo hanno oscurato il cielo, simbolo di un conflitto che sembra non avere fine. La proposta di cessate il fuoco, valutata da Hamas, potrebbe rappresentare un barlume di speranza. Riflessioni su pace e guerra si intrecciano, rendendo questa situazione cruciale per l'intera comunità internazionale.

Sabato è stata avvistata una grande colonna di fumo che si alzava sopra la Striscia di Gaza settentrionale, mentre Israele continua la sua offensiva nei terrotori. Nel frattempo, Hamas ha dichiarato che sta valutando una nuova proposta di cessate il fuoco approvata da Israele, dopo aver dato una prima risposta negativa.

A Gaza disastro umanitario: e la macchina della solidarietà continua a muoversi

A Gaza, il disastro umanitario si aggrava a causa della guerra, con civili palestinesi che affrontano la devastazione delle loro case e infrastrutture vitali.

Crollo totale: “Israele” impone l’evacuazione dell’ultimo ospedale ancora in funzione nel nord di Gaza

Le forze di occupazione "israeliane" hanno espulso pazienti e personale medico dall'ospedale al-Awda di Tal Al-Zaatar, l'ultimo

Guerra a Gaza, Wafa: uccisa intera famiglia. Trump: “Tregua molto vicina”. LIVE

Almeno sette palestinesi, fra cui un'intera famiglia, sono rimasti uccisi questa mattina in raid aerei israeliani sulla Striscia, che hanno preso di mira soprattutto Gaza City, Khan Yunis, nel sud e Be