Gaza anche Hamas accetta proposta Usa per cessate il fuoco di 60 giorni e scambio di ostaggi e prigionieri Trump | Molto vicini a un accordo

Una svolta storica potrebbe delinearsi a Gaza: dopo Israele, anche Hamas ha accettato la proposta americana per un cessate il fuoco di 60 giorni. Questo accordo non solo apre la strada a una tregua, ma prevede anche uno scambio significativo di ostaggi. In un contesto globale dove i conflitti sembrano inarrestabili, questa notizia rappresenta una speranza concreta per la pace e il dialogo. Riuscirà questo accordo a cambiare il corso della storia?

Dopo Israele, anche Hamas accetta la proposta Usa per la tregua: previsto un cessate il fuoco di 60 giorni, negoziati per una tregua duratura e lo scambio di 10 ostaggi israeliani contro 1100 prigionieri palestinesi

Gaza, Israele prepara un "attacco senza precedenti" su Khan Younis | Giovani ebrei aggrediscono musulmani a Gerusalemme | Media: "Hamas accetta proposta di tregua di Witkoff"

L'ultimo sviluppo nel conflitto israelo-palestinese segna un'intensificazione delle tensioni, con Israele che si prepara a un attacco senza precedenti a Khan Younis.

Gaza, Hamas accetta la proposta Usa di tregua ma con alcune "osservazioni"

Segnala msn.com: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 603. Hamas avrebbe accettato la proposta americana sulla tregua, ma con alcune "osservazion ...

Gaza, media: «Israele accetta proposta tregua Usa». Accordo con Hamas: cessate il fuoco per 60 giorni

Riporta ilgazzettino.it: In una serie di attacchi israeliani contro edifici residenziali nel campo profughi di Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, sono rimaste uccise 19 persone, scrive Al Jazeera citando il ministero.

Medio Oriente: Hamas pronta al sì condizionato al piano di tregua degli Usa'

Segnala ansa.it: Wafa: 'Sette morti, inclusa un'intera famiglia, in un raid a Gaza'. Israele non coopererà con i ministri arabi in Cisgiordania per un incontro con Abu Mazen (ANSA) ...