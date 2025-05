Gatti Juve il Napoli fa sul serio! Dal possibile rinnovo all’interesse di Manna | nuovo assalto al difensore in estate? I dettagli

Il calciomercato è in fermento e il Napoli non si ferma! Federico Gatti, difensore promettente della Juve, potrebbe diventare il nuovo tassello della squadra partenopea. Mentre si parla di rinnovo, l'interesse del Napoli segna un cambio di rotta intrigante. La rivalità tra le due squadre si riaccende, accendendo la curiosità dei tifosi e promettendo colpi di scena imperdibili. Chi avrà la meglio?

Gatti Juve, il Napoli fa sul serio per il difensore bianconero in vista della prossima sessione estiva: le ultimissime. Ritorna prepotentemente il nome del Napoli in relazione a quello del difensore della Juve Federico Gatti. Il futuro del bianconero, che sembrava essere vicino al rinnovo, dopo l’addio di Giuntoli potrebbe essere lontano da Torino Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli dovrebbe acquistare un nuovo difensore e oltre a Beukema c’è il nome del giocatore della Juve che era una delle prime scelte già nella scorsa sessione invernale. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gatti Juve, il Napoli fa sul serio! Dal possibile rinnovo all’interesse di Manna: nuovo assalto al difensore in estate? I dettagli

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta

Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

