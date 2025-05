Gastarea il nuovo corso prende vita | Così valorizziamo i prodotti locali

Il nuovo corso di Gastarea è un viaggio affascinante nel mondo dei sapori locali, dove il relax si sposa con la gastronomia d’eccellenza. Tra bollicine e stuzzichini, una trentina di esperti del settore hanno brindato al futuro, riscoprendo le meraviglie del territorio. Un evento che non solo celebra l'estate, ma segna anche un trend crescente: il ritorno alle radici, per un’esperienza culinaria autentica e coinvolgente. Non perdete l’occasione di scoprirlo

Il nuovo corso del Gastarea è cominciato a bordo piscina, tra un bollicine e uno stuzzichino. L’aperitivo sotto il sole estivo di mezzogiorno ha accolto venerdì una trentina di giornalisti del mondo dell’enogastronomia ‘atterrati’ in riva al Sillaro con la navetta disposta dalla direzione del Bistrot di viale Terme per brindare all’arrivo del nuovo chef Raffaele De Martino. "L’idea che abbiamo sempre avuto e che intendiamo ulteriormente rafforzare è quella di valorizzare i piccoli produttori della zona", ha esordito Stefano Iseppi, deus ex machina del Gastarea e ad delle Terme, che ha salutato l’alba del nuovo corso raccontando che in cucina, per De Martino e la sua brigata, ci sono davvero solo prodotti di un’ Emilia Romagna ristretta tra Langhirano, nel parmense, dove arrivano i prosciutti, e Cesenatico, dove giunge il pescato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gastarea, il nuovo corso prende vita: "Così valorizziamo i prodotti locali"

Cerca Video su questo argomento: Gastarea Nuovo Corso Prende Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Gastarea, il nuovo corso prende vita: Così valorizziamo i prodotti locali. 🔗Ne parlano su altre fonti

Gastarea, il nuovo corso prende vita: "Così valorizziamo i prodotti locali"

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...