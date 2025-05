Gasperini verso la Roma | tifosi dell' Atalanta delusi e in protesta

Il futuro di Gian Piero Gasperini si tinge di giallo-rosso: il tecnico sembra pronto a prendere le redini della Roma, lasciando l'Atalanta tra delusione e protesta. I tifosi nerazzurri, legati ai successi del loro condottiero, ora si trovano a fare i conti con una nuova era. Questo cambiamento non è solo una questione di colori, ma riflette un trend più ampio nel calcio: la ricerca di freschezza e innovazione negli allenatori. Riuscirà Gasp

Fumata giallorossa ormai vicinissima per Gasperini. Per la delusione del popolo atalantino, che fino all’ultimo ha sperato in un ripensamento del 67enne tecnico di Grugliasco. Fino a ieri sera i tifosi nerazzurri ci hanno sperato, anche se le voci dell’accordo ormai raggiunto tra Gasp e la Roma (per un triennale) si diffondevano, sul web e anche nei bar di Bergamo. Ieri mattina gli ultras hanno appeso uno striscione ai cancelli di Zingonia per chiedere all’allenatore e al club di andare avanti ancora insieme per continuare a far sognare Bergamo dopo nove anni di successi. C’era anche un secondo striscione sulla cancellata di Zingonia, di critica verso Stephen Pagliuca, il co-owner americano, con scritto: “L’Atalanta non è plusvalenza, merita passione, rispetto e presenza“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net