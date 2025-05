Gasperini valuterà Abraham ma lui chiama lo United | altri 5 club interessati

Gasperini si trova al centro di un intrigo calcistico: Abraham, attaccante ambito, sembra attratto dall'idea di trasferirsi allo United, mentre altri cinque club si fanno avanti. Questo scenario mette in evidenza il continuo balletto del mercato, dove le scelte strategiche possono cambiare le sorti di una stagione. La capacità di Gasperini di mantenere la parola con la Roma dimostra il suo impegno e la sua abilità nel gestire pressioni e aspettative. Sarà interessante vedere come si evolve questa storia!

Al netto del pensiero che ogni tifoso può avere su Gasperini, due cose gli sono incontestabili: l’aver mantenuto la parola con la Roma, giungendo ad un accordo nonostante l’inserimento finale della Juventus, e l’aver accettato una nuova sfida ricca di insidie, in una piazza esigente, lasciando un porto sicuro non indifferente come Bergamo. Basi sulle quali il rapporto tra giallorossi e nuovo tecnico può sicuramente decollare, ma serve una campagna acquisti ragionata e intelligente, e si parte inevitabilmente da chi in rosa c’è già. Un focus è doveroso su Tammy Abraham. Stagione di alti e bassi per lui al Milan, e proprio come per un Saelemaekers destinato a lasciare la capitale, anche l’inglese terminerà la propria stagione in rossonero senza opportunità di permanenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it