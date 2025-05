Gasperini ufficializza l’addio all’Atalanta | la lettera ai tifosi

Gian Piero Gasperini dice addio all’Atalanta dopo nove anni di trionfi e trasformazioni. Nella sua lettera ai tifosi, il tecnico esprime gratitudine per un viaggio che ha reso la Dea una delle big del calcio italiano. Questo cambiamento riflette un trend più ampio nel mondo del calcio, dove la capacità di innovare e creare identità è fondamentale per restare competitivi. Un futuro incerto ma affascinante attende i nerazzurri!

Dopo nove anni si è ufficialmente chiusa l'avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell' Atalanta. L'ormai ex tecnico nerazzurro, che con la dirigenza ha trasformato quella che un tempo era nota come la 'regina delle provinciali' in una vera big, ha salutati i tifosi con una lettera affidata all' Eco di Bergamo. «Voglio rivolgermi a cuore aperto ai tifosi atalantini. Il mio primo pensiero in queste ore è per loro. Non era possibile esprimerlo prima, perché solo nelle scorse ore ho realmente deciso di mettere la parola fine a questa meravigliosa storia lunga nove anni. Non parliamo però di addio.

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo

L'Atalanta supera la Roma 2-1, regalando a Gasperini un posto in Champions League, mentre Ranieri si trova ad affrontare una situazione complicata nella corsa al quarto posto.

