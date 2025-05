Gasperini sarà a Roma mercoledì per il matrimonio di Scamacca poi il colloquio con la società

Mercoledì, Roma accoglierà Gian Piero Gasperini per un evento che va oltre il festeggiamento: il matrimonio di Scamacca apre le porte a una nuova era per la squadra. Con il tecnico pronto a tuffarsi in incontri strategici con la dirigenza, si prospetta un futuro ambizioso. Sarà interessante scoprire come la sua esperienza potrà rivoluzionare la Roma, portandola a competere ai massimi livelli. Un cambiamento atteso da tutti i tifosi!

L’arrivo imminente di Gian Piero Gasperini alla Roma segna l’inizio di una nuova fase progettuale ambiziosa e radicale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, mercoledì il tecnico sarà nella Capitale in occasione del matrimonio di Gianluca Scamacca. Dopo la cerimonia, inizieranno le prime riunioni operative con Florent Ghisolfi e i Friedkin, che dovranno costruire un mercato intelligente nel rispetto dei limiti finanziari (come il football earnings rule ), ma coerente con l’idea di calcio del tecnico. Primi indizi dal mercato: occhi su Lucca. Dopo l’addio ufficiale all’Atalanta, l’allenatore piemontese è pronto a sbarcare nella Capitale, portando con sé idee chiare, un metodo consolidato e già un primo nome su cui costruire il futuro offensivo giallorosso, quello di Lorenzo Lucca. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini sarà a Roma mercoledì per il matrimonio di Scamacca, poi il colloquio con la società

Gasperini non si sbilancia sul suo futuro: «Ci sarà tempo per pensarci, dobbiamo goderci questa serata. Sullo scudetto…»

Gasperini, allenatore dell'Atalanta, rimane vago sul suo futuro dopo la recente vittoria contro la Roma.

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Sarà Roma Mercoledì Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gasperini alla Roma: dal contratto allo staff fino alla rosa, tutte le decisioni; Gasperini alla Roma? Dai contatti nel 2019 alla fumata bianca vicina: cosa succede e cosa manca; Roma, ok per Gasperini ma attenzione alla Juventus; Roma, svolta Gasperni: triennale da 15 milioni più bonus, il tecnico ha deciso di lasciare Bergamo. 🔗Se ne parla anche su altri siti