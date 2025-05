Gasperini saluta l’Atalanta prima della firma con la Roma | Grande sfida

Gian Piero Gasperini dice addio all'Atalanta e si prepara a una nuova avventura con la Roma. Nove stagioni indimenticabili, piene di emozioni e successi, lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi. La lettera aperta ai supporter svela motivazioni profonde e una nostalgia palpabile. Un cambio di rotta che si inserisce in un trend di rivoluzioni nel calcio italiano: il bisogno di innovazione e freschezza per affrontare le sfide del futuro. Una grande sfida lo att

L’ormai ex tecnico della Dea scrive una lettera aperta ai tifosi in cui spiega i motivi dell’addio e accoglie la nuova avventura giallorossa Era nell’aria, ora è anche ufficiale. Gian Piero Gasperini saluta l’Atalanta dopo nove intense stagioni, in cui è stato in grado – insieme alla famiglia Percassi e ai direttori sportivi che si sono succeduti – di costruire qualcosa di incredibile. Un percorso storico che è culminato con la vittoria netta dell’Europa League nella finale di Dublino contro l’imbattibile Bayer di Xabi Alonso. Lo aspetta la Roma, con cui è rimasto ormai solamente da mettere nero su bianco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Gasperini saluta l’Atalanta prima della firma con la Roma: “Grande sfida”

Il clamoroso addio di Gian Piero Gasperini all'Atalanta segna un punto di svolta nel panorama calcistico italiano.

