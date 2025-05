Gasperini saluta l’Atalanta | La fine della storia è stata decisa unicamente da me Ho capito che era il momento di fare questo passo

Gasperini chiude un capitolo importante della sua carriera, salutando l’Atalanta con una lettera toccante. La sua decisione segna un momento cruciale nel calcio italiano, dove i cambi di panchina possono ridefinire equilibri e destini. In attesa della nuova avventura con la Roma, l’allenatore dimostra che il coraggio di cambiare è fondamentale per crescere. Riuscirà a replicare il suo successo in un contesto diverso? La curiosità è alle stelle!

Gasperini saluta l’Atalanta in attesa della nuova esperienza con la Roma: tutte le dichiarazioni dell’allenatore. Gasperini ha salutato l’ Atalanta tramite una lettera all’Eco di Bergamo. L’allenatore, che era stato contattato anche dalla Juve negli ultimi giorni, inizierà presto la sua nuova esperienza con la Roma. PAROLE – «La fine della storia con l’Atalanta è stata decisa unicamente da me. Ho capito che era il momento di fare questo passo. Non parliamo di addio, non mi piace: avevo bisogno di nuovi stimoli. Perché, vi chiederete, lascio l’Atalanta? Per bisogno di nuovi stimoli, per la fiducia trasmessami e per il rinnovato entusiasmo che ne deriva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com