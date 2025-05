Gasperini saluta l’Atalanta | Grazie Bergamo! Ecco perché ho deciso di lasciare la Dea dopo nove anni

Gian Piero Gasperini dice addio all'Atalanta dopo nove anni indimenticabili. Nella sua lettera a L'Eco di Bergamo, esprime gratitudine per la città e i tifosi, sottolineando che il momento del cambiamento è arrivato. Questo passaggio segna non solo la fine di un'era, ma anche l'inizio di un nuovo capitolo. In un calcio in continua evoluzione, la sua partenza potrebbe rappresentare una sfida e un'opportunità per il club. Quali scenari si aprir

Attraverso una lettera scritta su L'Eco di Bergamo, Gian Piero Gasperini ha voluto salutare così l'Atalanta dopo questi nove anni meravigliosi.

L’ultima gara di Gasperini con il Genoa (l’anticamera del suo arrivo a Bergamo): Genoa Atalanta 2015-2016

Genoa-Atalanta, maggio 2016, segna l'ultima apparizione di Gian Piero Gasperini sulla panchina dei rossoblu prima del suo approdo a Bergamo.

