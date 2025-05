Gasperini saluta l’Atalanta con una lettera ai tifosi | “Decisione mia vi spiego il perché”

Gian Piero Gasperini saluta l'Atalanta con una toccante lettera ai tifosi, svelando che il suo addio è una scelta personale. Dopo nove anni di successi e emozioni, l’allenatore ha capito che era tempo di voltare pagina. Questo cambiamento non è solo un addio, ma un nuovo inizio in un calcio che continua a evolversi. La sua partenza segna la fine di un'era, ma anche l'inizio di nuove opportunità per la Dea.

Gasperini dedica una lunga lettera ai tifosi dell'Atalanta per spiegare il suo addio dopo nove anni: "Semplicemente ho capito che era arrivato il momento di fare questo passo". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Gasperini saluta l’Atalanta con una lettera ai tifosi: “Decisione mia, vi spiego il perché”

Atalanta, la lettera d’addio di Gasperini: “Scelta decisa da me, ho bisogno di nuovi stimoli”

Gian Piero Gasperini si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera, lasciando l'Atalanta per abbracciare la sfida con la Roma.

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Saluta L8217atalanta Lettera Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gasperini saluta l’Atalanta con una lettera ai tifosi: “Decisione mia, vi spiego il perché”

Da fanpage.it: Gasperini dedica una lunga lettera ai tifosi dell'Atalanta per spiegare il suo addio dopo nove anni: "Semplicemente ho capito che era arrivato il ...

Gasperini saluta l’Atalanta prima della firma con la Roma: “Grande sfida”

Scrive calciomercato.it: L’ormai ex tecnico della Dea scrive una lettera aperta ai tifosi in cui spiega i motivi dell’addio e accoglie la nuova avventura giallorossa ...

Atalanta, Gasperini saluta con una lettera: "Bisogno di nuovi stimoli"

Scrive sport.sky.it: "Lascio l'Atalanta per bisogno di nuovi stimoli, per la fiducia trasmessami e per il rinnovato entusiasmo che ne deriva". Gian Piero Gasperini motiva la decisione di abbandonare Bergamo per accettare ...