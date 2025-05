Gasperini saluta i tifosi dell’Atalanta | Ho deciso io lascio il club nel momento più alto possibile

Gian Piero Gasperini ha deciso di lasciare l'Atalanta durante il suo momento di gloria, un gesto audace che segna la fine di un'era. Dopo nove anni di successi, il tecnico cerca nuovi stimoli, riflettendo un trend crescente nel calcio moderno: cambiamenti strategici per evolversi. La sua lettera ai tifosi è un invito a riflettere su come le scelte coraggiose possano aprire nuove strade. Chi sarà il prossimo a seguire il suo esempio?

Gian Piero Gasperini non sarà più l' allenatore dell'Atalanta. Sull'Eco di Bergamo, il tecnico ha pubblicato una lettera rivolta ai tifosi dopo nove anni passati alla Dea. Gasperini saluta i tifosi dell'Atalanta: «Una mia scelta, avevo bisogno di nuovi stimoli». Nella lettera si legge: "Non era possibile esprimerlo prima, perché solo nelle scorse ore ho realmente deciso di mettere la parola fine a questa meravigliosa storia lunga nove anni. Non parliamo però di addio. Non mi piace. Chiudo la mia esperienza a Bergamo come allenatore dell'Atalanta, tutto il resto – invece – rimarrà immutato. La conclusione del mio rapporto con il club è stata unicamente decisa da me e non deve essere attribuita responsabilità alcuna alla società e ai suoi dirigenti.

La polemica sulla partita Atalanta-Roma continua a infiammare gli animi, con Gasperini e i tifosi in rivolta dopo la decisione del VAR.

