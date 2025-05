Gasperini-Roma ci siamo | via alla rivoluzione giallorossa

...nuova era per la Roma. Con Gasperini in panchina, i giallorossi si preparano a riscrivere le regole del gioco, puntando a un rilancio ambizioso che riaccende le speranze dei tifosi. La scelta del tecnico bergamasco non è solo un cambio di guida, ma un chiaro segnale di una strategia che mira a competere ai vertici del calcio italiano. Riuscirà la Roma a tornare grande con questa rivoluzione?

Dopo giorni di tensione legati all'inserimento della Juventus nella corsa per Gian Piero Gasperini, il tecnico bergamasco sembra ormai aver scelto ufficialmente la Roma. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, nelle prossime ore è atteso il saluto ufficiale del tecnico all' Atalanta, segnando così la fine di un'era a Bergamo e l'inizio di una nuova sfida nella Capitale. L' ex allenatore dell'Atalanta firmerĂ un contratto con scadenza giugno 2028, con bonus importanti legati alla qualificazione in Champions League e all'eventuale vittoria dello Scudetto. Un accordo ambizioso, che riflette la volontĂ della societĂ giallorossa di puntare su un profilo forte.

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

