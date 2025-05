Gasperini nuovo allenatore della Roma tutti i dettagli dell' accordo

Inizia un capitolo entusiasmante per la Roma con l'arrivo di Gian Piero Gasperini, il maestro del gioco offensivo che ha già fatto brillare l'Atalanta. La scelta di puntare su un tecnico di grande caratura segna una chiara volontà di rilancio in un calcio italiano in fase di rinascita. Con Gasperini, i giallorossi sperano di tornare a competere ai vertici, trasformando le sfide in opportunità. Sarà la volta buona?

Inizia l'era Gasperini. La Roma si prepara ad accogliere il nuovo allenatore, atteso da novembre, per iniziare un nuovo progetto dopo un'annata complessa. Né Juve né ripensamenti: Gasp ha mantenuto la parola data a Ranieri e nel pomeriggio di ieri, dopo altri contatti positivi con i giallorossi, ha sciolto le riserve accettando la proposta. L'allenatore di Grugliasco firmerà un triennale da oltre 5 milioni a stagione che con i bonus arriveranno a 7. Inutile il tentativo della Juve che, dopo aver sondato la sua disponibilità una decina di giorni fa, ha tentato l'inserimento in extremis trovando però il rifiuto di Gasperini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gasperini nuovo allenatore della Roma, tutti i dettagli dell'accordo

Serie A: svolta in panchina, Gasperini nuovo allenatore

La Serie A si appresta a vivere una svolta con la possibile separazione tra Gian Piero Gasperini e l’Atalanta.

