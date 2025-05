Gasperini nuovo allenatore della Roma battuta la concorrenza della Juventus; Svilar ancora senza rinnovo

Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma, un cambio che promette di scuotere le fondamenta del calcio italiano. Battuta la concorrenza della Juventus, il tecnico porta con sé un bagaglio di successi e innovazione. E mentre il futuro di Svilar resta incerto, la capitale si prepara a vivere una nuova era. Questo passaggio potrebbe segnare l'inizio di una rivalità avvincente, elevando ulteriormente il livello della Serie A. Rimanete sintonizzati!

Roma 30 maggio 2025 - La Roma si accinge ad affidare la panchina ad un nuovo allenatore ed è uno di quei passaggi che potrebbe cambiare molto il panorama calcistico italiano. Dopo 9 anni di grandezza, di successi che hanno fatto nascere una nuova grande del calcio italiano, Gian Piero Gasperini si separa dall' Atalanta, la sua destinazione sembra decisa e lo porterà nella Capitale, sulla sponda giallorossa del Tevere. Il tecnico piemontese raccoglie così l'eredità di Ranieri e proverà a riportare la squadra della Lupa in Champions League, un traguardo fin qui mai raggiunto sotto la presidenza della famiglia Friedkin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gasperini nuovo allenatore della Roma, battuta la concorrenza della Juventus; Svilar ancora senza rinnovo

Estate 2025: nuovo treno turistico Roma-Liguria-Costa Azzurra. Fermate e prezzi dei biglietti

Questa estate 2025, il nuovo treno turistico Espresso Riviera riaccende i collegamenti tra Roma, Genova e la Costa Azzurra.

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Nuovo Allenatore Roma Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuovo allenatore della Roma: per Gasperini manca l'accordo definitivo. Gli aggiornamenti; La Roma, Friedkin vede Gasperini e prepara l’accordo per il nuovo allenatore; Roma, Gasperini nuovo allenatore? Le ultime news; Gasp-Roma, incontro positivo: manca ok definitivo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gasperini nuovo allenatore della Roma, tutti i dettagli dell'accordo

Lo riporta iltempo.it: Inizia l’era Gasperini. La Roma si prepara ad accogliere il nuovo allenatore, atteso da novembre, per iniziare un nuovo progetto dopo ...

Roma: Gasperini dice sì, battuta la concorrenza della Juventus; Svilar ancora senza rinnovo

Da msn.com: Roma 30 maggio 2025 - La Roma si accinge ad affidare la panchina ad un nuovo allenatore ed è uno di quei passaggi che potrebbe cambiare molto il panorama calcistico italiano. Dopo 9 anni di grandezza, ...

Gasperini alla Roma, ecco quando firma. Pronto un triennale, respinto il tentativo della Juventus

Secondo ilmessaggero.it: Gasp-Roma: ci siamo. È iniziato il conto alla rovescia: ancora qualche ora/giorno e la Roma avrà il suo nuovo allenatore, pronto a firmare un triennale da 5 milioni a ...