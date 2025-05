Gasperini lascia l' Atalanta Chiudo una meravigliosa storia di 9 anni

Gian Piero Gasperini dice addio all'Atalanta dopo nove anni indimenticabili, chiudendo un capitolo che ha rivoluzionato il calcio bergamasco. La sua lettera ai tifosi, pubblicata da "L'Eco di Bergamo", risuona come un eco di passione e gratitudine. In un periodo in cui gli allenatori sono sempre più mercenari, la sua scelta apre alla riflessione: quali valori rimangono nel calcio moderno? Un saluto che segna la fine di un’era.

Gasperini lascia l’Atalanta: decisione presa. Si chiude la sua era in nerazzurro, e adesso? Quale sarà la prossima squadra dell’ex Juve

Gian Piero Gasperini lascia l'Atalanta, segnando la conclusione di un'era significativa per il club bergamasco.

Gasperini, la lettera ai tifosi: “Addio Atalanta, ho bisogno di nuovi stimoli”

Addio di Gasperini all'Atalanta, 'ho bisogno di nuovi stimoli'

