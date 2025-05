Gasperini Juve ieri mattina il contatto telefonico con Comolli | i bianconeri incassano un altro no ha pesato questo fattore

La Juventus è in cerca di un allenatore e l'ultimo contatto con Gasperini ha portato a un altro rifiuto, dopo quello di Conte. Questo scenario, che riflette le difficoltà del club nel costruire una nuova era, evidenzia un trend più ampio nel calcio: la crescente difficoltà delle grandi squadre nel trovare leader carismatici. La ricerca di un'identità forte è cruciale per il futuro dei bianconeri. Chi sarà il prossimo a dire sì?

Gasperini Juve, ieri mattina il contatto telefonico con Comolli: i bianconeri incassano un altro no dopo quello di Conte, ha pesato questo fattore. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante la panchina della Juventus svelando come ieri mattina il nuovo dirigente bianconero Comolli abbia avuto un contatto telefonico con Gasperini. Non appena è stato chiaro che Conte sarebbe rimasto a Napoli, la Vecchia Signora si è immediatamente fiondata sull’allenatore in uscita dall’ Atalanta: Gasperini però ha preferito rispettare la parola data alla Roma, con cui firmerà un triennale da 5 milioni più bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Juve, ieri mattina il contatto telefonico con Comolli: i bianconeri incassano un altro no, ha pesato questo fattore

Gian Piero Gasperini verso una possibile svolta nel suo futuro legato alla Juventus? Ultime indiscrezioni rivelano importanti novità riguardo al tecnico dell’Atalanta.

